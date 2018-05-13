Чего достойны наши дети?

Фото с ресурса oren.mk.ru Страна отметила большую дату — 9 Мая — день Победы. К нему было приковано внимание всей мировой общественности. Но есть еще одна, которая касается не ветеранов, а самого юного поколения.

В мае прошлого года Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому период 2018–2027 годов объявлен в России Десятилетием детства.

Тогда же была поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить план основных мероприятий до 2020 года.

На днях в правительстве и обсудили, как реализуется эта задача.

Планы планами, а в каждой конкретной семье — свои проблемы по воспитанию детей, которые дорого обходятся не только государству, но и родителям.

… В отделении сбербанка в субботний день почти нет посетителей.

— Ты порисуй пока, а я быстро денежку получу, и пойдем на аттракционы, — уговаривает бабушка внучку, усаживая ее за детский столик с карандашами и бумагой.

— Не хочу рисовать. Хочу на лошадку, — капризничает девочка.

Сотрудница отделения, наблюдающая за ними, вздыхает:

— А мои двойняшки совсем бабушку разорили!

Записали их в секцию фигурного катания, по 1700 в месяц за каждого надо платить, а где взять? По выходным просятся в парк аттракционов и детское кафе, за 5 минут на автодроме — по 130 рублей с каждого, а «бабушкины сырники» в кафе стоят 95 рублей за 75 граммов. Ругаем свою бабушку, легче купить творог и домашних сырников настряпать. У бабушки убийственный довод: проще детей «выгулять», чем у плиты стоять. А дома автодром не построишь. Пусть навыки приобретают.

Далеко не все навыки полезны детям.

Соблазнов в современном мире много, а запросы у деток большие. Это раньше они довольствовались мячиком и скакалкой, леденцом и мороженным. Теперь каждый с двух лет щелкает клавишами на сотовом телефоне, после садика тянет родителей в магазин за соком с трубочкой, мишкой «барни», другими сладостями и игрушками. Каждый второй, едва встав на ноги, требует самокат или велосипед, стоимость которых от 2 до семи тысяч.

С возрастом запросы растут, а доходы семьи не всегда могут их обеспечить.

Тут нагрузка перемешается на бабушек и дедушек, которые не только радуют внучат сладостями и игрушками, но и оплачивают занятия в кружках и секциях, прогулки в выходной день в парки или кино. А уж, если у любимого внука день рождения, то и вовсе с ног сбиваются в поисках того, чем порадовать чадо.

Очень мало семей, в которых действует принцип запретов на любые «хотелки» деток, где они подчиняются слову «нет», зная цену деньгам,

а бабушек и дедушек не превращают в дойную корову.

— У нас ничего не было, так пусть у них все будет, — приводят довод старшие в семье, вспоминая свое детство.

К сожалению, деточки, в результате такой семейной политики, теперь часто вырастают потребителями.

Государство, выстраивая программу помощи семьям с детьми на ближайшее десятилетие, ставит стратегические цели.

В рамках этой стратегии государство потратит колоссальные деньги, обеспечив условия для рождения детей и развития будущих поколений. В первую очередь это касается перинатальных центров, благодаря которым в стране значительно снизилась детская и материнская смертность. На оснащение и ремонт детских поликлиник в регионы до 2021 года направят 10 млрд рублей.

Еще один перинатальный центр обещают построить и в нашем регионе.

Кроме того, в ближайшие два года в России появится более 326 тыс. ясельных мест. «Цель — в 2018–2019 годах обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования по этой категории», — говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, признав, что проблемы с нехваткой мест в детских садах в некоторых регионах пока остаются.

«Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей», —

подчеркнуто при ее обсуждении. Чего же достойны наши дети?

В ближайшее время государство увеличит расходы на детские и юношеские кружки в рамках госрегулирования культурной сферы.

Это вам не аттракционы с «гонялками» на машинках, а занятие более достойное развития ребенка.

Так что инвестирование в детей задача не только государства, но каждого, кто хочет видеть своего ребенка достойной личностью.

Вот такие планы в Десятилетие детства у Президента и правительства. Да и Владимирская область строит планы на этот период. Предстоит решить немало проблем в помощь семьям, имеющим детей.

Только бы вырастить их достойными, чтобы не сидели на шее у бабушек с рождения и до самого ухода стариков в мир иной. А ведь пожилые люди не меньше детей требуют заботы и внимания.

Со стороны государства они их получают, а вот дети и внуки не всегда удостаивают стариков подарками, помощью, поддержкой.