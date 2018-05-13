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В парке культуры и отдыха «Измайлово» прошел велопробег «Спасибо за то, что мы живы!»
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В парке культуры и отдыха «Измайлово» прошел велопробег «Спасибо за то, что мы живы!» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Москве сегодня состоялся велопробег «Спасибо за то, что мы живы!». Он был посвящен Дню победы и Международному дню семьи. По словам организаторов — это благодарность предкам, отстоявшим Родину в Великой Отечественной войне от всех поколений — и ныне живущих, и будущих.
Источник фото: телеканал «360»
Жене Шумакову сегодня исполняется 11. Свой день рождения он отмечает с сотнями других детей на празднике в парке «Измайлово», и сегодня настроен побить свой личный рекорд — в прошлом году мальчик на этой гонке занял 11-е место в общем зачете, теперь планку пора поднимать выше.
Заявку на участие в этом году подали порядка пяти тысяч многодетных семей из столицы. Самый юный участник — 2018-го года рождения, то есть малышу еще и года не исполнилось, так что помогать на дистанции будет мама. В этом вся суть праздника — сплочение семьи.
Источник фото: телеканал «360»
В скорости соревнуются и дети, и взрослые. Причем не только семейные, например, велосипедистке Юлии Ефремовой компанию составляет верный пес по кличке Маврикий.
«Не хочется его оставлять дома одного, вместе с велосипедом сразу была приобретена корзина для него, и он практически с рождения всегда ездит, с удовольствием сидит, не выпрыгивая, возможно совместно провести время в такую замечательную погоду», — Юлия Ефремова.
Источник фото: телеканал «360»
Организаторы отмечают, что с каждым годом в этих стартах участвует все больше людей — то есть растет количество семей с тремя и более детьми.
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