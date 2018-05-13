В парке культуры и отдыха «Измайлово» прошел велопробег «Спасибо за то, что мы живы!»

В Москве сегодня состоялся велопробег «Спасибо за то, что мы живы!». Он был посвящен Дню победы и Международному дню семьи. По словам организаторов — это благодарность предкам, отстоявшим Родину в Великой Отечественной войне от всех поколений — и ныне живущих, и будущих.

Источник фото: телеканал «360»

Жене Шумакову сегодня исполняется 11. Свой день рождения он отмечает с сотнями других детей на празднике в парке «Измайлово», и сегодня настроен побить свой личный рекорд — в прошлом году мальчик на этой гонке занял 11-е место в общем зачете, теперь планку пора поднимать выше.

Заявку на участие в этом году подали порядка пяти тысяч многодетных семей из столицы. Самый юный участник — 2018-го года рождения, то есть малышу еще и года не исполнилось, так что помогать на дистанции будет мама. В этом вся суть праздника — сплочение семьи.

Источник фото: телеканал «360»

В скорости соревнуются и дети, и взрослые. Причем не только семейные, например, велосипедистке Юлии Ефремовой компанию составляет верный пес по кличке Маврикий.

«Не хочется его оставлять дома одного, вместе с велосипедом сразу была приобретена корзина для него, и он практически с рождения всегда ездит, с удовольствием сидит, не выпрыгивая, возможно совместно провести время в такую замечательную погоду», — Юлия Ефремова.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы отмечают, что с каждым годом в этих стартах участвует все больше людей — то есть растет количество семей с тремя и более детьми.