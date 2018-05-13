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В Искитиме врачи не смогли спасти ребенка, который опрокинул на себя чайник
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В Искитиме врачи не смогли спасти ребенка, который опрокинул на себя чайник 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В больнице города Искитима НСО 8 мая скончалась двухлетняя пациентка. Она поступила в больницу с ожогами после того, как уронила на себя чайник с кипятком. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн».
Врачи почти сутки боролись за жизнь ребенка, но он умер от термических ожогов. В момент трагедии ребенок находился в доме с матерью. Он случайно задел стоящий на краю стола чайник с кипятком. Женщина не успела предотвратить беду, и чайник опрокинулся на ребенка.
Теперь следствие будет проводить проверку по данному факту.
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