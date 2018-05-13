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40 000 курских детей отдохнут в местных лагерях
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40 000 курских детей отдохнут в местных лагерях 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В летний период в регионе будут работать 22 загородных лагеря, восемь санаторных организаций, 287 лагерей с дневным пребыванием.
Всего в этом году в загородных, санаторных и пришкольных лагерях отдохнут более 40 тысяч курских детей. В настоящее время во всех загородных лагерях идут подготовительные работы, исполняются предписания надзорных органов, проводятся ремонтные работы, приобретается оборудование. Приемка завершится до 25 мая.
В каждом лагере организована профессиональная охрана и строгий пропускной режим. Заключены договоры с охранными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию и опыт работы по охране детских учреждений. Осуществляется страхование детей.
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