В Евпатории появится «Сказочный город» для детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости Крым. В Евпатории в сквере имени Ленина 1 июня откроют «Сказочный город». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В специально оборудованном для детей «городе» маленькие жители и гости Евпатории смогут найти «мини-улицы и проспекты с творческими зонами на любой вкус». «В „Сказочном городе“ каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе», — отметили в администрации.

В пресс-службе рассказали, что интернет-сообщество «Евпатория — наш город» уже пригласило всех желающих принять участие в строительстве «города детства» из картона.

"Его можно будет наполнить зданиями, транспортом, деревьями и прочей атрибутикой. Все это развернется на площадке за скамейкой «Евпатория» с 18.00 (1 июня — ред.)", — уточнили в ведомстве. В администрации добавили, что «Сказочный город» простоит до 3 июня.

В нем детей и родителей будут ждать мастер-классы (кулинарный, шоколадный, по вышивке, по живописи, росписи имбирных пряников, по свитдизайну, плетению браслетов), а также шоу мыльных пузырей, развивающие игры, квесты, образовательные программы. «У „Сказочного города“ есть своя карта, по которой можно будет легко найти все сюрпризы, приготовленные для детей», — подчеркнули в администрации.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Евпатории летний курортный сезон откроется 1 июня масштабным детским карнавалом. По словам главы администрации Евпатории Андрея Филонова, организаторы проекта планируют в будущем проводить такой детский праздник ежегодно.