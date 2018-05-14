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В Екатериновском детском доме-интернате прошла акция «Нескучное лето»
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В Екатериновском детском доме-интернате прошла акция «Нескучное лето» 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В работе по благоустройству приняли участие более 60 волонтеров из Владивостока и Находки, а также родители воспитанников учреждения, сообщает PRIMPRESS.
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