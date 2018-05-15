Эдуард Дикунов: Иркутская область должна внести предложения к проекту федерального закона о статусе многодетных семей 

Иркутская область должна подать свои предложения разработчикам федерального закона, который определит статус многодетным семей и систематизирует меры их поддержки. Речь об этом шла на встрече председателя комиссии по регламенту и связям с общественными объединениями Заксобрания Иркутской области Эдуарда Дикунова с представителями Ассоциации многодетных семей «Берегиня» Галиной Солянкиной и Еленой Мальцевой. Разработать закон поручил президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Для Иркутской области тема повышения эффективности мер поддержки многодетных особенного актуальна. В частности, необходимо, чтобы заработал механизм восстановления прав многодетных семей, которые нарушены в результате того, что очень медленно идет обеспечение земельными участками. Так, по состоянию на 10 января 2018 года в Иркутске на учете в ожидании участков состоят 3 тыс. 557 многодетных семей, в Иркутском районе 1 тыс. 181 При этом в Иркутском районе в 2017 году предварительное согласование о предоставлении получено только на 191 участок, в Иркутске — ни на один. Полномочиями по выявлению свободных земель для последующего выделения участков гражданам наделен Росреестр, но ведомство занимается этой работой только по соответствующему обращению. Министерство имущественных отношений Иркутской области, как следует из его ответа Эдуарду Дикунову, такого обращения в Росреестр не направляло. Парламентарий отметил, что по вопросу обеспечения многодетных земельными участками необходимо собрать межведомственное совещание с участием представителей Заксобрания, минимущества, Росреестра и определить ориентиры совместной работы. По мнению Эдуарда Дикунова, такую встречу целесообразно провести на площадке Общественного совета при Законодательном собрании.
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