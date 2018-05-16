Семьям, ставшим приемными для пожилых, будут выплачивать по 4 000 рублей

В Иркутской области принят закон о приемных семьях для пожилых людей. В настоящий момент в него внесены поправки от депутатов — членов рабочей группы и губернатора Иркутской области Сергея Левченко . Поправки касаются механизма выплат и правового регулирования.

Отныне пожилые люди для оформления опеки смогут заключать договор семьями. Причем родственники заключить подобный договор не смогут. Третьей стороной станет госучреждение, которое будет контролировать условия договора и может расторгнуть его при несоблюдении условий, как и сами стороны.

Согласно договору, семьи смогут брать к себе пожилых людей и инвалидов. При этом условия содержания будут похожи на условия проживания в домах престарелых и домах инвалидов — пожилые должны будут отдавать приёмной семье на своё содержание, оплату коммунальных услуг и так далее 75% от своих доходов. Семьям, взявших пожилых людей на попечение, государство будет выплачивать от 3 900 рублей ежемесячно. В северных территориях области вознаграждение составит 4 255 рублей.

В силу закон по традиции вступит спустя 10 дней после его официального опубликования.

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