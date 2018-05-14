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Прием граждан ко Дню защиты детей проведут в Московской области 24 мая
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Прием граждан ко Дню защиты детей проведут в Московской области 24 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В министерствах образования, социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта и в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области 24 мая пройдет тематический прием граждан ко Дню защиты детей, соответствующий документ размещен на официальном портале правительства Подмосковья.
«Тематический прием граждан ко Дню защиты детей, по вопросам подготовки к летнему отдыху детей 24 мая 2018 года: Захарова Марина Борисовна, министр образования Московской области, Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального развития Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, прием проведут министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, прием организуют и в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области.
Граждан также примут главы муниципалитетов, руководители их администраций и заместители руководителей, уполномоченные лица администраций муниципалитетов.
Международный день защиты детей отмечается 1 июня.
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