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Мать отбила пятилетнюю дочь у схватившего ее медведя
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Мать отбила пятилетнюю дочь у схватившего ее медведя 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Колорадо черный медведь напал на пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в воскресенье, 13 мая. Девочка решила, что во дворе шумит ее собака, и выбежала из дома. Вскоре ее мать услышала крики, вышла на улицу и увидела крупного черного медведя, который тащил ребенка. Женщина закричала и напугала хищника. Он отпустил ее дочь и убежал.
Животное укусило девочку за спину и за ногу, однако жизненно важные органы не пострадали, переломов также удалось избежать. В больнице ребенку наложили 77 швов на внешние раны, а также несколько внутренних швов. Пострадавшая находится в хорошем состоянии, и медики полагают, что ранения полностью заживут.
Вечером того же дня черного медведя заметили возле другого дома, расположенного в 800 метрах от места нападения. Сотрудники природоохранного ведомства предположили, что именно он пытался утащить девочку. Они поставили три капкана, а затем убили зверя, не дожидаясь, пока он в них попадет.
Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Вес двухлетнего самца, предположительно напавшего на девочку, составлял 57 килограммов.
В июне 2017 года сообщалось, что барибал загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, который проходил на Аляске. Перед гибелью подросток успел отправить СМС и рассказать, что за ним гонится медведь.
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