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Медведь попытался утащить маленькую девочку
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Медведь попытался утащить маленькую девочку 

News.ru 23 минуты назад
В городе Гранд-Джанкшен, штат Колорадо (США), взрослый черный медведь напал на пятилетнюю девочку, сообщает ABC News.
Среди ночи маленькую Кимберли обеспокоил шум на улице, она решила, что его создает её любимый домашний питомец — собака, и пошла проверить её около полтретьего ночи. Но как только ребенок вышел во двор, её мать услышала истошные крики дочери.
Выбежав на улицу, женщина увидела, что медведь огромного размера тащит ребёнка в лес. Мать начала громко кричать — это и спасло девочку: хищник бросил её и кинулся наутёк.
Ребёнка доставили в больницу с тяжелыми травмами, но после оказания первой медицинской помощи, врачи назвали её состояние удовлетворительным.
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