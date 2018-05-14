Медведь попытался утащить маленькую девочку

В городе Гранд-Джанкшен, штат Колорадо (США), взрослый черный медведь напал на пятилетнюю девочку, сообщает ABC News.

Среди ночи маленькую Кимберли обеспокоил шум на улице, она решила, что его создает её любимый домашний питомец — собака, и пошла проверить её около полтретьего ночи. Но как только ребенок вышел во двор, её мать услышала истошные крики дочери.

Выбежав на улицу, женщина увидела, что медведь огромного размера тащит ребёнка в лес. Мать начала громко кричать — это и спасло девочку: хищник бросил её и кинулся наутёк.

Ребёнка доставили в больницу с тяжелыми травмами, но после оказания первой медицинской помощи, врачи назвали её состояние удовлетворительным.