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5 способов помочь ребенку найти свое призвание как можно раньше
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5 способов помочь ребенку найти свое призвание как можно раньше 

Letidor.ru 16 минут назад
Фото: Letidor.ru
Все родители мечтают о том, чтобы дети как можно раньше нашли в жизни занятие, которое стало бы источником интереса и вдохновения.
Ключ к поиску призвания — в расширении кругозора и реального опыта.
Дети младшего возраста открыты к экспериментам и новым знаниям, как никто другой. Они от природы любознательны и готовы изучать окружающий мир без остановки. Жаль, что к концу младшей школы многие ребята теряют эту прекрасную способность.
Поэтому родителям так важно не упустить этот момент и как можно раньше познакомить детей с разными профессиями. О том, с чего начать в этом непростом деле, «Летидору» рассказала основательница проекта детских развивающих наборов Oyster Наталья Симоненко.
Основательница проекта детских развивающих наборов Oyster Наталья Симоненко
Наблюдайте за ребенком, помогите ему найти собственный интерес, не навязывая свои желания
Позволяйте ребенку делать как можно больше собственных открытий, узнавать, как создается все, что нас окружает, чтобы выбор деятельности, который ему предстоит сделать в будущем, был более осознанным.
Старайтесь следовать за желаниями ребенка, не нагружая его своими амбициями.
Помните, что это его жизнь и его выбор. И если вы мечтали вырастить из сына юриста, а он мечтает об археологии, сделайте все, чтобы помочь ему углубиться в выбранную область.
Выберите направление, которое нравится ребенку, и познакомьте его с профессионалами в этой области
Увлеченные своей профессией люди — огромные мотиваторы для детей. Известные шеф-повара, ученые, дизайнеры, врачи… Их нелегкий путь в карьере, промахи и достижения часто вдохновляют сотни тысяч человек по всему миру. И ваш ребенок не станет исключением.
Узнавая больше о том, чем занимаются профессионалы в разных странах, ребенок найдет свой интерес и продолжит исследования.
Обучайте через игру
Отдавайте предпочтение игровой форме обучения: дети узнают новое в игре гораздо охотнее и эффективнее.
Играя, дети раскрывают природное любопытство, из которого рождаются все новые и новые вопросы.
Игра развивает воображение и творческие способности.
Хорошо, если у ребенка в ролевой игре есть соответствующий реквизит, возможность экспериментировать с ним. Например, когда ребенок играет в стоматолога и лечит кариес на искусственной челюсти. Или, перевоплощаясь в травматолога, накладывает гипс на макет сломанной кости.
Костюм врача и реальные предметы вроде стетоскопа, рентгеновских снимков превращают процесс в ролевую игру, в которую могут включиться все члены семьи.
Новый опыт и знания при таком подходе усваиваются особенно хорошо.
Используйте образовательные видео и VR для расширения кругозора
Чем больше наглядного материала находится у ребенка в доступе, тем глубже он сможет развить свои интересы.
Представьте, что вы покажете ребенку учебник, в котором описывается принцип действия рычага.
Это скучно, а всю информацию ребенок забудет сразу же, как захлопнет книгу.
Но дайте ему детали и инструкцию с интересными заданиями для сборки и игры, а также дополнительные материалы про историю катапульты и ее современное применение (космическая катапульта), и он не только поймет важный физический принцип, но и получит огромное удовольствие от самостоятельной сборки модели и последующей игры.
А если после этого он с помощью VR-очков своими глазами увидит, как устроено производство и как инженеры работают вместе с роботами на настоящем автомобильном заводе, его представление о том, чем занимаются современные инженеры, станет намного глубже и объемнее.
Удивляйтесь открытиям ребенка, радуйтесь вместе с ним его достижениям
Не ругайте его за ошибки и старайтесь по возможности включаться в познавательный процесс. Позитивная реакция и поддержка самых близких родственников поможет ребенку поверить в свои силы и продолжать двигаться дальше.
Удачи вашему ребенку в поиске дела своей жизни!
Фото: Shutterstock.com, пресс-служба Oyster
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