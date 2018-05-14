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У автолюбителей Ямала проверят детские кресла
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У автолюбителей Ямала проверят детские кресла 

ИА Север-Пресс 11 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 14 мая, на Ямале проходит мероприятие «Ребенок — главный пассажир!».
Оно организовано в рамках ежегодной акции «Внимание — дети!», которое проводят в преддверии летних каникул для профилактики травмирования несовершеннолетних пассажиров. Особое внимание автоинспекторы уделят машинам, находящимся у школ и детских садов. Они проверят, как водители обеспечивают безопасность несовершеннолетних пассажиров.
Напомним, перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 7-летнего возраста в автомобилях должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств для детей младше 12 лет. Именно в этом случае ребенок будет надежно зафиксирован в салоне автомобиля, что увеличит его шансы на сохранение жизни и здоровья при дорожно-транспортном происшествии.
Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Нарушение правил перевозки детей влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Отметим, несмотря на штраф, водители продолжают пренебрегать дорожными правилами. Только с начала текущего года нарушения правил перевозки детей выявлены в 6 ДТП, в которых 6 юных пассажиров получили травмы.
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