Правда и мифы о центре помощи детям Кунгура: показываем, куда перевели малышей из пермского дома ребенка

Кунгурский центр помощи детям — место, куда отправили часть ребят из пермского дома ребенка. Преобразования проходили непросто: работники учреждения боялись, что это может навредить воспитанникам. Спустя полгода после перевода детей решили узнать, как живется мальчикам и девочкам на новом месте и оправдались ли опасения тех, кто считал, что должный уход им могут дать только в доме ребенка. Мы собрали утверждения, в разное время озвученные противниками реорганизации, и выяснили, правдивы они или нет.

1. В центрах помощи, удаленных от Перми, нельзя получить нормальное медицинское обслуживание

Миф. Не всем воспитанникам дома ребенка требовался специальный уход и постоянное наблюдение узких специалистов. Тех, кто в этом нуждался, отправили в специализированные интернаты, например в тот, что находится в Рудничном. Остальных распределили по центрам помощи, предназначенным для детей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, например — в Кунгур.

— В феврале к нам поступили семь детей из дома ребенка в возрасте от 5 месяцев до 2,5 лет. Прежде чем дать согласие на переезд этих малышей, мы с нашим педиатром съездили в Пермь, познакомились с ними, осмотрели, изучили медицинскую документацию, — сообщила 59.ru директор центра помощи Елена Рожкова. — Врач сказал: «Все в порядке, мы справимся». Мы оказались правы — возможностей нашего педиатра и кунгурской детской больницы оказалось вполне достаточно. Ни у одного ребенка не ухудшилось состояние здоровья. Все растут и развиваются в соответствии с возрастом: начинают вставать, ходить, говорить. У нас пошел даже тот ребенок, про которого в доме ребенка говорили «он, наверное, не пойдет». Девочка, которая при поступлении сильно раскачивалась (это считается симптомом депривации — трудного психологического состояния ребенка, живущего вдали от матери. — Прим. ред.), сейчас почти не делает этого.

Благодаря заботе сотрудников центра помощи дети хорошо развиваются

2. Дорога до Кунгура — большой стресс для детей

Миф. По словам директора центра помощи, все дети хорошо перенесли переезд из Перми в Кунгур.

— Мы везли всех в автокреслах, подходящих по возрасту и размеру. Забирали детей не сразу, а по два-три человека. Они ехали в сопровождении воспитателя и медика. В основном все в дороге спали или увлеченно смотрели в окно. Обошлось без криков и капризов. На новом месте малыши сразу освоились. Такое чувство, что они были у нас всегда.

Каждый день ребята гуляют на площадках у центра

3. Вдали от краевого центра бытовые условия и снабжение хуже

Миф. Младшее отделение кунгурского центра помощи детям находится в здании бывшего санатория. Оно отличается от типичных больничных корпусов с коридорной системой (в таком находился реорганизованный дом ребенка). В Кунгуре каждая группа из 4–6 человек занимает импровизированную квартиру — помещение из спальни, игровой зоны и буфета.

— Такая среда предпочтительней для ребенка. Он чувствует себя почти как дома, — считают в центре помощи.

Во всех жилых комнатах центра сделан современный ремонт, стены расписаны сказочными рисунками. В здании есть комната для встречи с родителями и релаксации с камином из соляных кирпичиков (он делает качество воздуха лучше), спортзал с миниатюрными тренажерами, зал для праздников, комнаты психолога и логопеда со всем необходимым оборудованием.

Качественных, интересных игрушек, книг — в достатке. Детской одежде и обуви на все сезоны и возраста едва хватает места в просторной комнате для хранения.

На площадке у здания установлены аккуратные веранды, песочницы и игровые комплексы.

В группах очень уютно

4. Здесь нет грамотного персонала

Миф.

— Все наши сотрудники имеют педагогическое или медицинское образование — в зависимости от должности, — утверждают в центре. — Текучки кадров нет, люди работают по 10, 15, а то и 20 лет, и очень любят свою работу, — рассказала Елена Рожкова.

Во всех группах есть огромное количество ярких и интересных игрушек

5. Если увезти детей из Перми, родственники не смогут их навещать

Отчасти правда.

— Для родителя из Перми перевод ребенка в центр помощи в Кунгур, конечно, создает неудобства. Но они временные и преодолимые. Дорога до Кунгура хорошая, сюда регулярно ходят автобусы. Стоимость билета вполне подъемная, — считают в центре помощи. — Если родитель не готов тратить пару сотен рублей на то, чтобы добраться до ребенка и увидеть его, сможет ли он его содержать, забрав обратно домой? Это большой вопрос. Пока мы смогли убедиться, что родителей, реально заинтересованных в общении с сыновьями и дочерьми, не останавливает тот факт, что они находятся за сто километров от них.

В комнате, где дети встречаются с родителями, установлен соляной камин

6. Здесь у них нет перспектив быть усыновленными

Миф. Шесть из семи детей, переведенный в кунгурский ЦПД уже находятся в семьях. Кто-то вернулся в кровную, кто-то был усыновлен или взят под опеку. Сейчас в учреждении остался только один бывший воспитанник пермского специализированного дома ребенка — его заберет мама, как только освободится из заключения.

— В прошлом году только один наш воспитанник был переведен в отделение для детей постарше. Все остальные так или иначе оказались в семье, — поделились в центре помощи. — Устраивать ребенка в надежные, любящие семьи — наша цель. Чтобы усыновить или взять ребенка под опеку, к нам приезжают с разных концов края, сегодня это совсем не трудно.

Воспитанники центра помощи могут заниматься на миниатюрных тренажерах

7. Вдали от Перми дети сидят в четырех стенах и ничего не видят

Миф. По словам сотрудников, дети из центра помощи посещают все театральные постановки, цирковые представления и детские концерты, которые дают в Кунгуре.

— У нас каждую неделю какие-то мероприятия. Мы — постоянные посетители музеев, Домов культуры. Часто бываем в Перми в зоопарке, театре, ездим на разные экскурсии, — перечислили в ЦПД. — Разные коллективы приезжают к нам, дают концерты у нас.

Авторы этих рисунков — ребята из центра помощи