Тест: Какая песня из мультика сделает вашего ребенка звездой дискотеки?

Совсем скоро детей ждут выпускные в детских садах и школах. А значит — куча подготовки, выбор сценок для постановки, зубрежка стишков про школу и выбор песни для своего выступления. И если вам, как и нам, до зубовного скрежета надоели однообразные номера, то предлагаем узнать, с какой песней ваш ребенок точно получит «минуту славы» на своем торжественном вечере.

Пройдите тест и узнайте, какая песня из мультфильма сделает вашего ребенка звездой выпускного, школьной дискотеки или вечера караоке. Кстати, сделать исполнить эту песню лучше всего будет с помощью ION Party Rocker Max или ION Party Rocker Express. Мощное звучание, светомузыка и режим караоке помогут вашему ребенку стать настоящей звездой выпускного вечера!

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