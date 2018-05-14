Ещё
Тест: Какая песня из мультика сделает вашего ребенка звездой дискотеки?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: Какая песня из мультика сделает вашего ребенка звездой дискотеки? 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Совсем скоро детей ждут выпускные в детских садах и школах. А значит — куча подготовки, выбор сценок для постановки, зубрежка стишков про школу и выбор песни для своего выступления. И если вам, как и нам, до зубовного скрежета надоели однообразные номера, то предлагаем узнать, с какой песней ваш ребенок точно получит «минуту славы» на своем торжественном вечере.
Пройдите тест и узнайте, какая песня из мультфильма сделает вашего ребенка звездой выпускного, школьной дискотеки или вечера караоке. Кстати, сделать исполнить эту песню лучше всего будет с помощью ION Party Rocker Max или ION Party Rocker Express. Мощное звучание, светомузыка и режим караоке помогут вашему ребенку стать настоящей звездой выпускного вечера!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Тест: Угадай мультфильм по логотипу Тест: помните ли вы, как побеждали злодеев в мультфильмах?
Tlum.ru: последние новости
По «Эрнесту и Селестине» вышел мультсериал По «Форсажу» снимут мультсериал 8 доказательств, что Росомаха - лучшая принцесса Диснея
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах280
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Изначальные концовки известных советских фильмов5
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»47
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение