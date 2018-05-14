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Сегодня в Костромской области стартует важная для безопасности детей акция
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Сегодня в Костромской области стартует важная для безопасности детей акция 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в Костромской области стартует акция «Безопасна дорога — защити своего ребенка».
Основная задача, которую мы будем реализовывать в рамках социальной акции, — это обеспечение безопасности на дорогах нашим детям, а также сохранение их жизни и здоровья, — уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской областиподчеркнула Марина СОКОЛОВА.
Акция проходит в нашем регионе уже пятый год подряд. Навыки безопасного поведения на дорогах детям будут прививать с помощью викторин, флешмобов, мастер-классов и круглых столов в лагерях, школах и детских садах. В последние дни учебного года, а также в начале нового учебного года будут проведены родительские собрания, посвященные этой теме. Кроме того, большое внимание будет уделяться контролю за перевозкой групп детей автобусами. По данным управления ГИБДД, количество дорожных происшествий по неосторожности самих детей в регионе сократилось почти на 30 процентов.
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