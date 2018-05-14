Понять и простить? Что делать, если ребенку в школе разбили телефон

Случаи, когда школьники ломают друг другу дорогие телефоны, рвут новые куртки, купленные за десятки тысяч рублей, происходят в каждой школе. Позиция педагогов и руководства организаций понятна: они не советуют покупать и давать в учебное заведение ценные вещи. Зачем, мол, ребенку на уроках смартфон? Для связи вполне подойдет кнопочный телефон старого образца.

Логика, безусловно, в этом есть. Но родители идут на поводу у чад: не секрет, что в школах происходят своеобразные соревнования, у кого лучший аппарат, и приносить старый, родительский телефон, ребенку стыдно. Но дети есть дети, и за сохранность и безопасность аппарата не поручится никто.

Шестиклассник Виталий пришел домой со сломанным телефоном. Дорогой гаджет еще на гарантии, но случай, конечно, ей не покрывается. Родителям ребенка в официальном сервисном центре предложили оплатить ремонт оригинальными запчастями — около 9 тысяч рублей. И они бросились искать виновного в поломке. Выяснилось, сына толкнул сосед по парте Олег, на перемене, на улице. Ребенок сделал это не специально, он догонял друга и хлопнул его по плечу. Родители Витали обратились к маме Олега с предложением компенсировать ремонт или купить новый аппарат. Последняя наотрез отказалась.

Как же регламентирует закон подобные случаи? На чьей стороне правда? Как комментирует адвокат Коллегии адвокато «Филатов и партнеры» Екатерина Вербовская, «согласно ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный малолетними (не достигшим четырнадцати лет) отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если малолетний остался без попечения родителей и был помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация обязана возместить вред, причиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.

Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 „О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина“ разъясняет, что достижение малолетним совершеннолетия или получение им имущества, достаточного для возмещения вреда, не влияет на обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских и иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, поскольку перечисленные лица в данном случае отвечают за свои виновные действия, поскольку обязанность по воспитанию малолетних детей на указанных лиц возложена статьями 63, 148.1 и 155.2 Семейного кодекса РФ.

Поскольку действия малолетних лишены юридического значения, то не важно, причинил ли малолетний ребенок вред умышленными или неосторожными действиями, в любом случае, вред возмещают родители (усыновители), опекуны, а также организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он был помещен под надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине».

Суть понятна: взрослые родственники виновника обязаны платить. Но на самом деле практика показывает: добровольно возместить ущерб родители ребенка отказываются. Тогда пострадавшим дорога в суд. Но, как рассудили родители Виталия, судиться с ребенком совсем не хочется.

Поэтому добиться компенсации за причиненный вред добровольно очень сложно.