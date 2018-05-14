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Орловчанка лишила детей жилья, купленного за счёт материнского капитала
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Орловчанка лишила детей жилья, купленного за счёт материнского капитала 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Прокуратура Глазуновского района Орловской области провела проверку исполнения родителями требований законодательства об оформлении жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.
Согласно Федеральному закону, родители в случае использования материнского капитала на приобретение жилья, обязаны в течение полугода после получения денег оформить помещение в общую собственность, включая детей и определить размер долей.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что жительница Глазуновского района, используя материнский капитал, купила жилое помещение, но не оформила доли в собственность своим детям. Для защиты жилищных прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении орловчанки исполнить обязательства. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Контроль за исполнением осуществляет надзорное ведомство.
Сообщение Орловчанка лишила детей жилья, купленного за счёт материнского капитала появились сначала на РИА 57.
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