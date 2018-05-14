Орловчанка лишила детей жилья, купленного за счёт материнского капитала

Прокуратура Глазуновского района Орловской области провела проверку исполнения родителями требований законодательства об оформлении жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.

Согласно Федеральному закону, родители в случае использования материнского капитала на приобретение жилья, обязаны в течение полугода после получения денег оформить помещение в общую собственность, включая детей и определить размер долей.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что жительница Глазуновского района, используя материнский капитал, купила жилое помещение, но не оформила доли в собственность своим детям. Для защиты жилищных прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении орловчанки исполнить обязательства. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Контроль за исполнением осуществляет надзорное ведомство.