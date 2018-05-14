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13 часов врачи боролись за жизнь девочки
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13 часов врачи боролись за жизнь девочки 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Трагедия произошла на глазах у матери. В 12.50 поступил звонок в отделение скорой медицинской помощи Искитимской центральной городской больницы. Ребенка доставили в реанимационное отделение.
Чтобы снять сильнейший болевой синдром, врачи были вынуждены прибегнуть к наркотическому анальгетику, пытались стабилизировать состояние девочки, но она умерла. Смерть маленького ребенка в отделении реанимации наступила, спустя почти 13 часов с момента трагедии — в 2 часа 40 минут 8 мая.
«Ожог составил 50%, — говорит заведующая отделением скорой медицинской помощи Наталья Григоревская. — Это настоящая трагедия для семьи».
Маленькая девочка еще не посещала детский сад, и накануне случившейся трагедии лечилась амбулаторно у участкового врача в детской больнице. О том, что может случиться несчастье в семье, никто не подозревал. По словам директора комплексного центра социального обслуживания населения Искитима Инны Вагнер, данная семья не состояла на учете в учреждении и не числилась как неблагополучная.
По факту трагедии следственные органы СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователями проводится проверка по факту причинения смерти по неосторожности.
По статистическим данным судебной медицины, ожоги, охватывающие 40-50% поверхности тела, несовместимы с жизнью, хотя описаны единичные случаи выздоровления при повреждениях, занимавших до 70-80% поверхности тела. Нередко, особенно у детей, смертельный исход наступает после ожогов, занимающих сравнительно небольшой участок тела (шея, грудь, лицо, конечность). При поражении большой поверхности тела наступает ожоговый шок.
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