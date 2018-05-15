Сотрудники полиции призывают родителей исключить бесконтрольное нахождение малолетних детей у открытых окон

В период ожидаемого повышения температуры

воздуха и наступления летней погоды на территории Иркутской области

значительно возрастает вероятность несчастных случаев с детьми в возрасте до 5 лет, связанных с их падением из окон многоэтажных домов.

С начала года сотрудники полиции во взаимодействии со следственными органами Следственного комитета

проводили проверки, работая над выяснением причин и условий 10 таких

происшествий, одно из которых привело к трагической гибели

несовершеннолетнего. В остальных случаях дети получили различные травмы,

в том числе повлекшие тяжкий вред. При этом любой из таких инцидентов

мог быть предотвращен при условии внимательного отношения взрослых. Об этом в частности свидетельствуют два последних происшествия, случившихся

11 мая в Ангарске и 12 мая в Иркутске.

В минувшую пятницу в больницу города

нефтехимиков на днях была доставлена 3-летняя девочка, выпавшая из окна 4 этажа. По имеющимся данным, мать отдала ребенка для присмотра своим

знакомым, которые не смогли надлежащим образом приглядеть за ней — пока

взрослые были в комнате, девочка прошла на кухню, забралась на подоконник и выпала из открытого окна.

В субботу в Иркутске мать заперла троих

детей дома для того чтобы сходить в магазин. Непродолжительного времени

оказалось достаточным для получения травм 11-месячным сыном, упавшим со 2 этажа. По предварительным сведениям, старшая сестра не удержала

грудничка рядом с собой в тот момент, когда общалась с друзьями,

стоящими под окнами ее дома.

В целях предотвращения трагических

событий инспекторы ПДН призывают родителей и законных представителей

исключить возможность свободного выхода несовершеннолетних, особенно

возраста от года до 7 лет. Зачастую для этого достаточно отодвинуть или убрать прилегающие к подоконникам столы, стулья, коробки, не оставлять

открытыми оконный проем, особенно оборудованный так называемыми

москитной сеткой, не способной удержать вес ребенка, но создающей у ребенка иллюзию надежности. Не менее важным является оборудование

стеклопакетов запирающими устройствами.

В 2017 году в регионе двое детей

скончались и еще 30 получили различные травмы в результате последствий

таких происшествий. С начала этого года медицинская помощь потребовалась

10 потерпевшим, один из которых погиб на месте происшествия. По три факта имели место в городах Иркутске и Ангарске, по одному — в Саянске,