Сотрудники полиции призывают родителей исключить бесконтрольное нахождение малолетних детей у открытых окон 

В период ожидаемого повышения температуры
воздуха и наступления летней погоды на территории Иркутской области
значительно возрастает вероятность несчастных случаев с детьми в возрасте до 5 лет, связанных с их падением из окон многоэтажных домов.
С начала года сотрудники полиции во взаимодействии со следственными органами Следственного комитета
проводили проверки, работая над выяснением причин и условий 10 таких
происшествий, одно из которых привело к трагической гибели
несовершеннолетнего. В остальных случаях дети получили различные травмы,
в том числе повлекшие тяжкий вред. При этом любой из таких инцидентов
мог быть предотвращен при условии внимательного отношения взрослых. Об этом в частности свидетельствуют два последних происшествия, случившихся
11 мая в Ангарске и 12 мая в Иркутске.
В минувшую пятницу в больницу города
нефтехимиков на днях была доставлена 3-летняя девочка, выпавшая из окна 4 этажа. По имеющимся данным, мать отдала ребенка для присмотра своим
знакомым, которые не смогли надлежащим образом приглядеть за ней — пока
взрослые были в комнате, девочка прошла на кухню, забралась на подоконник и выпала из открытого окна.
В субботу в Иркутске мать заперла троих
детей дома для того чтобы сходить в магазин. Непродолжительного времени
оказалось достаточным для получения травм 11-месячным сыном, упавшим со 2 этажа. По предварительным сведениям, старшая сестра не удержала
грудничка рядом с собой в тот момент, когда общалась с друзьями,
стоящими под окнами ее дома.
В целях предотвращения трагических
событий инспекторы ПДН призывают родителей и законных представителей
исключить возможность свободного выхода несовершеннолетних, особенно
возраста от года до 7 лет. Зачастую для этого достаточно отодвинуть или убрать прилегающие к подоконникам столы, стулья, коробки, не оставлять
открытыми оконный проем, особенно оборудованный так называемыми
москитной сеткой, не способной удержать вес ребенка, но создающей у ребенка иллюзию надежности. Не менее важным является оборудование
стеклопакетов запирающими устройствами.
В 2017 году в регионе двое детей
скончались и еще 30 получили различные травмы в результате последствий
таких происшествий. С начала этого года медицинская помощь потребовалась
10 потерпевшим, один из которых погиб на месте происшествия. По три факта имели место в городах Иркутске и Ангарске, по одному — в Саянске,
Шелехове, Усть-Илимске и Железногорске-Илимском. Для повышения информированности граждан об актуальных угрозах несовершеннолетним в апреле полиция Иркутской области и Минздрав разработали стилизованные памятки и плакаты, которые были размещены в больницах и поликлиниках Приангарья.