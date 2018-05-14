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В Пионерском на ребёнка упали футбольные ворота
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В Пионерском на ребёнка упали футбольные ворота 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
13 мая вечером в поселке Пионерский Советского района на 13-летнего ребенка упали футбольные ворота, которые оказались не закреплёнными, в результате чего у мальчика — перелом руки.
Отчим пострадавшего рассказал о происшествии на спортивной площадке: «Ребёнок занимался на турнике и в этот момент на него упали ворота, их толкнул какой-то мальчик, который там был среди остальных ребят. В результате у ребенка на руке в двух местах закрытые переломы. Ему предстоит операция».
В следственном управлении Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре сообщили, что у мальчика перелом предплечья. На данный момент 13-летний школьник находится в больнице и ему оказывают медицинскую помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка.
Следователь опросил очевидцев происшествия, которые рассказали, что до того, как ворота упали, мальчик забирался на них и раскачивал.
Эксперт ОНФ в ХМАО — Югре Александр Хильман рассказал о нарушениях на спортивной площадке, на которой произошёл несчастный случай: «Эксперты ОНФ в Югре проводили проверки неоднократно, писали письмо в прокуратуру по поводу того, что поле небезопасное — проводили проверки спортивных сооружений и указывали на все недостатки. В том числе про эти ворота писали в прошлом году. На поле очень много нарушений: оно построено не по проекту и не сертифицировано, как спортивное сооружение. На нем, по идее, нельзя проводить ни уроки физкультуры, ни тренировки».
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