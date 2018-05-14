В Пионерском на ребёнка упали футбольные ворота

13 мая вечером в поселке Пионерский Советского района на 13-летнего ребенка упали футбольные ворота, которые оказались не закреплёнными, в результате чего у мальчика — перелом руки.

Отчим пострадавшего рассказал о происшествии на спортивной площадке: «Ребёнок занимался на турнике и в этот момент на него упали ворота, их толкнул какой-то мальчик, который там был среди остальных ребят. В результате у ребенка на руке в двух местах закрытые переломы. Ему предстоит операция».

следственном управлении Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре сообщили, что у мальчика перелом предплечья. На данный момент 13-летний школьник находится в больнице и ему оказывают медицинскую помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Следователь опросил очевидцев происшествия, которые рассказали, что до того, как ворота упали, мальчик забирался на них и раскачивал.