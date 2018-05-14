Детские языковые лагеря откроются летом в Приозерском и Лужском районах Ленобласти

Лето для ребенка можно сделать не только веселым и интересным, но и полезным: сразу в двух районах Ленобласти откроются детские языковые лагеря Orange Language Centre.

Как сообщает официальный сайт, Orange Language Centre откроет смены в лагерях Ленинградской области с изучением английского языка для детей от 7 до 17 лет. В программе, помимо всего прочего, английский театр, выступления, командные игры на свежем воздухе, занятия по журналистике, уроки фотографии, ремесленные мастерские и многое другое.