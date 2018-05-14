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Детские языковые лагеря откроются летом в Приозерском и Лужском районах Ленобласти
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Детские языковые лагеря откроются летом в Приозерском и Лужском районах Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Лето для ребенка можно сделать не только веселым и интересным, но и полезным: сразу в двух районах Ленобласти откроются детские языковые лагеря Orange Language Centre.
Как сообщает официальный сайт, Orange Language Centre откроет смены в лагерях Ленинградской области с изучением английского языка для детей от 7 до 17 лет. В программе, помимо всего прочего, английский театр, выступления, командные игры на свежем воздухе, занятия по журналистике, уроки фотографии, ремесленные мастерские и многое другое.
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