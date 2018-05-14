В Тюмени 5-летний мальчик получил перелом черепа от падения с гаража

В Тюмени, 12 мая, 5-летний мальчик получил закрытый перелом черепа после падения с гаража на улице 50 лет Октября.

«Дети бегали по крышам гаражей, один ребенок случайно толкнул другого — мальчик упал вниз. Прохожие, заметившие на земле плачущего ребенка в крови вызвали скорую помощь», — сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой медицинской помощи.

От падения с двухметровой высоты мальчик получил синяк под глазом, шишку на лбу, рассечение губы и прокол щеки, все раны обильно кровоточили. Когда ребенок почувствовал вялость, головокружение и тягу ко сну, его доставили в Областную клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом — закрытый перелом черепа.