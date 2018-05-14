В 2018 году кировчане разводятся чаще, чем женятся

В Кировстате представили основные демографические показатели региона за первые два месяца 2018 года. Согласно данным ведомства, в январе-феврале естественная убыль населения региона составила 1114 человек. За два месяца 2018 года в регионе родился 2061 ребенок и умерло 3175 жителей.

Негативные тенденции, согласно цифрам Кировстата, преобладают и в «семейной отрасли». Если браков было заключено 750, то разводов 807.

Уже несколько лет в Кировской области безуспешно пытаются преодолеть негативную демографическую тенденцию. Согласно прогнозу социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, через три года население области сократится на 27 тыс. человек. Однако многие считают этот прогноз оптимистичным — ведь в прошлом этом году естественная убыль населения выросла на 74%.