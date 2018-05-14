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В 2018 году кировчане разводятся чаще, чем женятся
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В 2018 году кировчане разводятся чаще, чем женятся 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кировстате представили основные демографические показатели региона за первые два месяца 2018 года. Согласно данным ведомства, в январе-феврале естественная убыль населения региона составила 1114 человек. За два месяца 2018 года в регионе родился 2061 ребенок и умерло 3175 жителей.
Негативные тенденции, согласно цифрам Кировстата, преобладают и в «семейной отрасли». Если браков было заключено 750, то разводов 807.
Уже несколько лет в Кировской области безуспешно пытаются преодолеть негативную демографическую тенденцию. Согласно прогнозу социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, через три года население области сократится на 27 тыс. человек. Однако многие считают этот прогноз оптимистичным — ведь в прошлом этом году естественная убыль населения выросла на 74%.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев начал решать демографический вопрос со стимулирования роста рождаемости. В июне 2017 года был принят закон, согласно которому семьи, в которых есть второй ребенок, не посещающий детский сад, будут ежемесячно получать по 5 тыс. рублей. Правда, ребенок должен быть рожден после 31 августа 2017 года, а среднедушевой доход на одного члена семьи на момент назначения пособия не должен превышать 21 тыс. рублей.
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