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Книжная выставка началась в Доме культуры Дружба
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Книжная выставка началась в Доме культуры Дружба 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив Книжная выставка, посвященная к Международному Дню Семьи «Венец всех ценностей — семья», началась 12 мая в помещении библиотеки Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.
По словам художественного руководителя учреждения Валентины Бахрушиной, в библиотеке представили книги для семейного чтения и литературу о взаимоотношениях родителей и детей. Сотрудники учреждения информируют посетителей о выставке и проводят тематические викторины.
Она добавила, что мероприятие ориентировано на родителей и детей старше трех лет.
Выставка, приуроченная ко Дню Семьи, продлится до 20 мая. Вход свободный.
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