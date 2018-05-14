Книжная выставка началась в Доме культуры Дружба

Фото: архив Книжная выставка, посвященная к Международному Дню Семьи «Венец всех ценностей — семья», началась 12 мая в помещении библиотеки Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.

По словам художественного руководителя учреждения Валентины Бахрушиной, в библиотеке представили книги для семейного чтения и литературу о взаимоотношениях родителей и детей. Сотрудники учреждения информируют посетителей о выставке и проводят тематические викторины.

Она добавила, что мероприятие ориентировано на родителей и детей старше трех лет.

Выставка, приуроченная ко Дню Семьи, продлится до 20 мая. Вход свободный.