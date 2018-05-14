Ребенок утонул в пожарном водоеме Талдомского района

Тело четырехлетнего ребенка обнаружили в пожарном водоеме в Талдомском районе 13 мая. Об этом редакции «Вестей Подмосковья» сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что в воскресенье, 13 мая, с ребенком гуляла бабушка. Ребенок ехал на велосипеде впереди и пропал из виду. У пожарного водоема женщина увидела велосипед внука, а потом — ребенка в воде без признаков жизни, отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что ребенок утонул. Тело направили на экспертизу для установления причин смерти.