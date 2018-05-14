На ж\д платформах в СЗАО стартовал месячник «Внимание, дети!»

На Московской железной дороге стартовала профилактическая акция «Внимание — дети!». До 1 июня на всех железнодорожных станциях будут проходить мероприятия по профилактике транспортных происшествий с детьми и подростками. В Северо-Западном округе месячник пройдет на станциях Тушино, Трикотажная и Покровское-Стрешнево.

Андрей Набатов. — В рамках акции железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Мероприятия будут организованы на вокзалах, в электропоездах, а также на железнодорожных предприятиях, — рассказал начальник Московско-Рижской дистанции пути филиала « РЖД

В преддверии летних школьных каникул сотрудники РЖД совместно с представителями транспортной полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Кроме того, воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Специалисты расскажут детям, как и где нужно переходить пути, чем опасно напряжение в контактной сети, как вести себя в поезде и на перроне.