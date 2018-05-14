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Волгоградские полицейские привлекли к ответственности 537 родителей
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Волгоградские полицейские привлекли к ответственности 537 родителей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В рамках месячника по профилактике преступлений и правонарушений среди школьников за ненадлежащее воспитание детей к административной ответственности привлекли 537 родителей. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, в рамках месячника профилактики было проведено 318 рейдов. На учет поставлено 112 детей и 27 неблагополучных родителей. За различные правонарушения среди несовершеннолетних составлено 107 протоколов. Несколько уголовных дел было возбуждено за вовлечение подростков в совершение преступления, антиобщественных действий, распитие спиртного. Одно уголовное дело возбуждено в отношении матери за жестокое обращение со своими детьми 10 и 7 лет.
Кроме того, в течение месяца более 1000 правоохранителей, общественников, представителей соцзащиты и других ведомств проводили родительские собрания, мероприятия по воспитательной работе с подростками, состоящими на учете в органах внутренних дел. С учащимися и их родителями состоялось более 8 000 лекций и бесед Всего было охвачено более 60 000 учащихся и 13 000 родителей.
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