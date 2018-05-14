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Н. Гуляев: Около 86% номеров в московских гостиницах забронированы на период ЧМ-2018
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Н. Гуляев: Около 86% номеров в московских гостиницах забронированы на период ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 86% номеров в гостиницах Москвы забронировано на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
«Из 1 тыс. 323 средств размещения, которые официально зарегистрированы в Москве, порядка 86% на этот период забронированы. Пока проблем с заказом номера нет», — сказал Н. Гуляев.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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