Н. Гуляев: Около 86% номеров в московских гостиницах забронированы на период ЧМ-2018

Около 86% номеров в гостиницах Москвы забронировано на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Из 1 тыс. 323 средств размещения, которые официально зарегистрированы в Москве, порядка 86% на этот период забронированы. Пока проблем с заказом номера нет», — сказал Н. Гуляев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.