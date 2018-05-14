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А. Кибовский: Около 2 тыс. кружков и секций откоется для детей в Москве в рамках проекта «Культлето»
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А. Кибовский: Около 2 тыс. кружков и секций откоется для детей в Москве в рамках проекта «Культлето» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 2 тыс. кружков и секций будет работать для детей в культурных учреждениях летом в рамках проекта «Культлето». Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Мы продолжаем в этом году проект «Культлето». У нас в этом году будут работать все наши культурные учреждения: музеи, библиотеки, выставочные залы. Мы сейчас организуем от проекта «Культлето» 2 тыс. кружков, секций, около 700 недельных интенсивных программ», — сказал А. Кибовский.
Он напомнил, что проект «Культлето» организован для детей, которые не будут посещать центры дневного пребывания «Московской смены».
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