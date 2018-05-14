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В рамках проекта «Культлето» в столице для детей откроется около 2 тысяч бесплатных кружков
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В рамках проекта «Культлето» в столице для детей откроется около 2 тысяч бесплатных кружков 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИАМО
Как сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, занятия будут проходить в дни летних каникул в музеях, библиотеках и выставочных залах. Помимо кружков, будут организованы около 700 недельных интенсивных программ по развитию творческих способностей. В летние месяцы в столице также будет работать программа «Московская смена», в рамках которой дети посетят московские музеи, театры и анимационные центры, съездят на экскурсии, займутся спортом и поучаствуют в разнообразных мастер-классах.
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