В рамках проекта «Культлето» в столице для детей откроется около 2 тысяч бесплатных кружков 

Как сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, занятия будут проходить в дни летних каникул в музеях, библиотеках и выставочных залах. Помимо кружков, будут организованы около 700 недельных интенсивных программ по развитию творческих способностей. В летние месяцы в столице также будет работать программа «Московская смена», в рамках которой дети посетят московские музеи, театры и анимационные центры, съездят на экскурсии, займутся спортом и поучаствуют в разнообразных мастер-классах.