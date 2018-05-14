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Детям напомнили о правилах безопасности на улице
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Детям напомнили о правилах безопасности на улице 

Южное Бутово 51 минуту назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1355 в дошкольном отделении «Жар-птица» в старших группах №2, №3 10 мая прошло мероприятие «Советы Светофорыча». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Мероприятие проводилось в рамках проекта «Москвичи за безопасность дорожного движения». Оно было организовано в виде викторины «Что? Где? Когда?».
В дружественной и интересной обстановке проходили эстафеты, в которых принимал участие каждый ребенок. Атмосфера поддержки и желание выиграть присутствовали у детей на протяжении всей игры. Ребята соревновались в умении болеть за свою команду, применять знания по правилам дорожного движения в игровой ситуации.
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