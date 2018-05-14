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СК проверит данные об издевательствах после госпитализации 4-летнего мальчика с ожогами
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СК проверит данные об издевательствах после госпитализации 4-летнего мальчика с ожогами 

ТАСС 45 минут назад
КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Следственные органы Красноярского края начали проверку в краевом центре после госпитализации с ожогами 4-летнего мальчика, которого присматривающая за ним девушка связала и поливала горячей водой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, мать мальчика в феврале уехала в другой город, оставив сына на попечение 17-летней знакомой. 11 мая ребенок был госпитализирован с ожогами и телесными повреждениями.
"По предварительным данным,
девушка разозлилась на малыша из-за его «плохого поведения» и стала его ругать. Она закрыла рот мальчику тканью, чтобы он не мог кричать, связала ноги веревкой и стала поливать его горячей водой из-под крана. Только на следующий день, увидев ожоги на теле ребенка, девушка вызвала скорую помощь", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сейчас следователи опрашивают девушку, которая присматривала за ребенком, его мать, а также их знакомых. Мальчик находится в больнице с термическими ожогами третьей степени, ушибленными ранами шеи, голени и бедер. После выписки ребенка из стационара ему будет назначена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, добавили в ведомстве.
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