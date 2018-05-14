В школьный лагерь — за 2850 рублей

Фото с ресурса school53.iptv.by Почти во всех школах города Владимира (всего — в 48 образовательных учреждениях) с 1 июня будут открыты школьные лагеря дневного пребывания детей. Заявления от родителей уже принимаются в администрациях школ. Цена путевки на первую смену (21 день) в большинстве учреждений не превышает 2850 рублей, в эту стоимость входят и затраты на питание детей (завтрак, обед и полдник).

Как сообщают в мэрии Владимира, официально трудоустроенные родители заплатят всего 20% от стоимости путевки — для этого вместе с заявлением в школу нужно принести справки с места работы.

А вот за культурно-массовые мероприятия (походы в музеи, парки, кинотеатры и прочее), родителям придется доплатить отдельно. Культурно-развлекательная программа в каждой школе будет утверждена отдельно, с учетом пожеланий родительских комитетов.