В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялся семейный праздник

Семейный праздник «Ты, он, она — вместе дружная семья» прошел в детской библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— Родители и дети приняли активное участие в спортивных конкурсах и играх, с удовольствием прыгали через резиночку и бегали с обручем. Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи, — сказала Анастасия Лунева.

Напомним, что детская библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)