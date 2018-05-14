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В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялся семейный праздник
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской состоялся семейный праздник 

Управа Рязанского района 30 минут назад
Семейный праздник «Ты, он, она — вместе дружная семья» прошел в детской библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Родители и дети приняли активное участие в спортивных конкурсах и играх, с удовольствием прыгали через резиночку и бегали с обручем. Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи, — сказала Анастасия Лунева.
Напомним, что детская библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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