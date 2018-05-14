Юные ямальцы уже собирают чемоданы, чтобы поехать на юг

В этом году в 10 детских оздоровительных учреждениях за пределами региона отдохнут 5762 ямальца.

Об этом сегодня, 14 мая, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Эльвира Тимергазина заявила во время брифинга.

«Первая смена поедет в лагеря уже через неделю. В этом году юные ямальцы традиционно отдохнут в Тюменской и Курганской областях, Краснодарском крае, Республиках Крым и Болгарии», — сказала она.

Педагоги региона будут работать в лагерях «Ямал» в Болгарии, «Шахтинский текстильщик» в Краснодарском крае, «Снежинка» на юге Тюменской области и «Северные просторы» в ЯНАО. Кроме того, определены руководители 12 летних смен в детских оздоровительных лагерях. Согласованы тематики и направления смен, разработаны программы.

Этим летом в лагерях будут работать более 300 вожатых и аниматоров округа. Всего запланированы четыре смены, крайняя продлятся до 25 мая.

Сопровождать детей к месту отдыха и обратно будут 482 человека. В этом году в окружной локальной школе «Наставники Ямала» обучились 663 сопровождающих.

Отметим, с 1 марта через окружной интернет-портал молцентр.ру началась летняя заявочная кампания. На данный момент родители забронировали для детей 91% мест. Регистрация заявок продолжается.