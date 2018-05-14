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Детям из бедных семей чаще нужны лекарства от психических болезней
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Детям из бедных семей чаще нужны лекарства от психических болезней 

МедикФорум 20 минут назад
Фото: МедикФорум
Детям из малообеспеченных семей значительно чаще выписывают лекарства из категории антипсихотиков. Такой вывод сделали ученые из Университета Аделаиды. Австралийские исследователи выяснили, что дети из семей с низким достатком чаще получают рецепты на антипсихотики. Таковы результаты наблюдений за 10 000 детей от рождения и до наступления 15 лет. Значительное количество лекарств из этой группы принимали дети и подростки мужского пола из малообеспеченных семей, в которых у родителей имелись проблемы с трудоустройством, либо из неполных семей. 81% детей, получавших препараты из категории антипсихотиков в первый год жизни, были мальчиками. Наблюдения показали, что у таких детей имеется более слабое здоровье и более низкая успеваемость, по сравнению с ровесниками. Также родители этих детей чаще сообщали о проблемах с поведением и получением плохих оценок в школе. Среди других факторов риска, которые увеличивали вероятность получения антипсихотиков, было проживание в семьях со стрессовыми условиями и финансовыми проблемами. Особенно часто антипсихотики требовались детям, чьи родители сами испытывали мощнейший психологический стресс. Авторы исследования подчеркивают, что продолжат наблюдать за всеми детьми вплоть до их перехода в категорию взрослых людей для того, чтобы проследить за длительным воздействием подобных лекарств. Ну а результаты исследований должны послужить еще одним доказательством влияния разного рода социальных факторов на психическое здоровье детей. МедикФорум напоминает, что антипсихотики или антипсихотические препараты, также называемые нейролептиками, относятся к классу психотропных лекарств, предназначенных для лечения психических расстройств. К примеру, ими лечат биполярное аффективное расстройство, бред, галлюцинации, иллюзии, нарушения мышления, агрессивность, мании, психические возбуждения, депрессии и другие подобные расстройства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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