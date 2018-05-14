Детям из бедных семей чаще нужны лекарства от психических болезней

Детям из малообеспеченных семей значительно чаще выписывают лекарства из категории антипсихотиков. Такой вывод сделали ученые из Университета Аделаиды. Австралийские исследователи выяснили, что дети из семей с низким достатком чаще получают рецепты на антипсихотики. Таковы результаты наблюдений за 10 000 детей от рождения и до наступления 15 лет. Значительное количество лекарств из этой группы принимали дети и подростки мужского пола из малообеспеченных семей, в которых у родителей имелись проблемы с трудоустройством, либо из неполных семей. 81% детей, получавших препараты из категории антипсихотиков в первый год жизни, были мальчиками. Наблюдения показали, что у таких детей имеется более слабое здоровье и более низкая успеваемость, по сравнению с ровесниками. Также родители этих детей чаще сообщали о проблемах с поведением и получением плохих оценок в школе. Среди других факторов риска, которые увеличивали вероятность получения антипсихотиков, было проживание в семьях со стрессовыми условиями и финансовыми проблемами. Особенно часто антипсихотики требовались детям, чьи родители сами испытывали мощнейший психологический стресс. Авторы исследования подчеркивают, что продолжат наблюдать за всеми детьми вплоть до их перехода в категорию взрослых людей для того, чтобы проследить за длительным воздействием подобных лекарств. Ну а результаты исследований должны послужить еще одним доказательством влияния разного рода социальных факторов на психическое здоровье детей. МедикФорум напоминает, что антипсихотики или антипсихотические препараты, также называемые нейролептиками, относятся к классу психотропных лекарств, предназначенных для лечения психических расстройств. К примеру, ими лечат биполярное аффективное расстройство, бред, галлюцинации, иллюзии, нарушения мышления, агрессивность, мании, психические возбуждения, депрессии и другие подобные расстройства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)