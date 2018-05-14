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Около 2 тысяч кружков и секций откроется для детей в рамках проекта «Культлето»
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Около 2 тысяч кружков и секций откроется для детей в рамках проекта «Культлето» 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
Около двух тысяч детских кружков и секций откроется в культурных учреждениях летом в рамках проекта «Культлето», сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.
Он пояснил, что в этом году будут работать все культурные учреждения, подведомственные департаменту: музеи, библиотеки и выставочные залы. Кибовский добавил, что, помимо кружков, организуют около 700 недельных интенсивных программ по развитию творческих способностей.
Проект «Культлето» создан для детей, которые не будут посещать центры дневного пребывания «Московской смены».
В рамках бесплатной программы «Московская смена» принять детей от семи до 14 лет готовятся 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Работать они будут по будням с 09:00 до 19:00. За это время детей обеспечат трехразовым питанием.
Запись на первую смену откроется 25 мая. Дети попадут на мастер-классы, спортивные занятия, конкурсы мастерства, дискуссии, викторины, занятия по решению олимпиадных задач, уроки профориентации, игры и экскурсии. Также их отведут в зоопарк, планетарий, Московский Кремль, Дарвиновский музей, «Москвариум», Театр кошек Юрия Куклачева и в другие музеи и театры, а также спортивно-развлекательные центры.
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