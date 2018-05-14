Маленькая девочка из Кировска травмировалась, выпав из окна второго этажа

Около 11:00 14 мая в Кировском районе Ленинградской области при падении из окна пострадал маленький ребёнок.

Как сообщили в правоохранительных органах, в Кировске около 11:00 родители оставили двухлетнюю девочку в квартире с 12-летним соседом. После того, как подросток вышел на улицу и оставил девочку одну, ребёнок забрался на окно и попытался удержаться за москитную сетку. Однако сетка не выдержала веса, выпала и девочка упала вниз.

Прибывшие к месту инцидента врачи скорой помощи осмотрели ребёнка и диагностировали у бедняжки перелом руки. Правоохранителям предстоит разобраться, каким образом девочка осталась на попечении 12-летнего мальчика.