Первые группы московских детей отправятся в лагеря 31 мая

Уже 31 мая первые организованные группы московских детей отправятся в лагеря, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский

«Первые организованные группы детей заезжают 31 мая. Распорядок дня очень насыщенный — от подъема в 8:00 и до отбоя в 22:00. Все дети заняты под контролем вожатых, которые являются работниками «Мосгортура», — сказал Кибовский.

Он отметил, что в социальных сетях ведется дневник смены, благодаря которому родители в онлайн-режиме могут сделать за отдыхом своего ребенка.