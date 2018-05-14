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Первые группы московских детей отправятся в лагеря 31 мая
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Первые группы московских детей отправятся в лагеря 31 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Уже 31 мая первые организованные группы московских детей отправятся в лагеря, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.
«Первые организованные группы детей заезжают 31 мая. Распорядок дня очень насыщенный — от подъема в 8:00 и до отбоя в 22:00. Все дети заняты под контролем вожатых, которые являются работниками «Мосгортура», — сказал Кибовский.
Он отметил, что в социальных сетях ведется дневник смены, благодаря которому родители в онлайн-режиме могут сделать за отдыхом своего ребенка.
Ранее руководитель департамента культуры сообщил, что в этом году власти Москвы организовали выездной отдых для более чем 100 тысяч детей.
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