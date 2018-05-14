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Молодежь столицы объединилась для защиты прав и свобод подрастающего поколения
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Молодежь столицы объединилась для защиты прав и свобод подрастающего поколения 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
11 мая Детский совет при Уполномоченном по правам ребёнка в городе Москве в стенах Библиотеки № 8 имени А. П. Чехова ГБУК города Москвы ЦБС ЦАО расположенной на Страстном бульваре д. 6, стр. 1 провёл своё очередное заседание.
Обсуждались вопросы интернет безопасности, предложения по структуре и плану работы на предстоящий период.
Представители лаборатории Касперского рассказали о способах защиты от опасного контента и возможных действий в сети интернет.
Они предупредили, что злоумышленники размещают в сети интернет и как пользуются доверчивостью. В открытом диалоге совместно постарались найти пути решения профилактических действий для безопасности несовершеннолетних.
Решение было единогласным, усилить информирование, привлечь общественные организации и расширить взаимодействие Детского совета с Молодежным советом при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, а также Московским отделением Российского движения школьников.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович поделился опытом работы детского Совета в котором приняли участие лидеры московских школьных самоуправлений и детских общественных организаций.
Поступило предложение от Уполномоченного по правам ребенка организовать в Библиотеке им. А. П. Чехова уголок с правовой информацией по защите прав. Действительно необходимо иметь необходимую информацию под рукой.
Передам в ближайшее время в дар библиотеке для правового уголка уголовный и гражданский кодекс в картинках.
Все выпускники, члены Совета получат благодарственные письма за проявленную активность от Уполномоченного по правам ребёнка в городе Москве Евгения Бунимовича.
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