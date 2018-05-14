Работать с детьми «Московской смены» в июне будут 4 тыс. педагогов и 400 медиков

Четыре тысячи педагогов и 400 медиков будут работать с детьми в июне в рамках программы «Московская смена», заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский

"Смена включает в себя трехразовое питание, кроме того ребятами будут заниматься четыре тысячи педагогов, контролировать их состояние 400 медицинских работников", — цитирует главу ведомства Агентство «Москва»

Записаться на занятия можно будет с 25 мая. Для маленьких москвичей в возрасте от семи до 14 лет откроют 247 бесплатных центров дневного пребывания.

Первая смена продлится с 1 по 29 июня, вторая — со 2 по 30 июля, третья — с 1 по 28 августа. В программе участвуют 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Один-два центра появится в каждом районе города.

Дети смогут заниматься спортом, пройти уроки профориентации и разнообразные творческие мастер-классы. Смена будет длиться с 9:00 до 19:00 в будние дни.