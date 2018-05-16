Ещё
Детей ждет увлекательное лето
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Детей ждет увлекательное лето 

Вечерняя Москва 17 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Городская программа «Московская смена» — это колоссальная помощь для любой семьи, не только многодетной. У родителей, у которых нет возможности вывезти детей на отдых, нет бабушек или дедушек, нет дачи, есть возможность организовать детям полезный и интересный отдых в городе.
Все мое детство в Москве были городские лагеря. «Московская смена» — это возвращение той самой доброй традиции в помощь родителям, которые работают. Мамы и папы могут быть спокойны, потому что ребенок будет находиться под присмотром, гулять на свежем воздухе и получать новые полезные навыки в рамках образовательных развивающих программ.
На мой взгляд, столичное правительство делает очень много для поддержки семей с детьми. В том числе город прислушивается к мнению москвичей. Именно по просьбе родительской общественности столицы было увеличено количество площадок, на которых будет проходить смена, — в этом году их будет 247. Также работу смены продлили на час, и теперь ребенка можно будет забрать не в 18 часов, как в прошлом году, а в 19 часов. Многие родители прошлым летом не знали, как им быть, потому что не успевали забрать ребенка, так как их рабочий день только заканчивался в 18 часов. Теперь этот вопрос решен.
Учли мнение родителей и в плане программы мероприятий для школьников. Она стала более целенаправленная, более разнообразная. Не сомневаюсь, что все ребята найдут для себя что-то интересное. Отмечу, что в этом году есть три разных направления «Московской смены» — образовательная, социальная и физкультурно-оздоровительная. Какую из них выбрать — ответ на этот вопрос, на мой взгляд, стоит искать исходя из потребностей ребенка, его интересов. Если с учебой у него все в порядке, то на летних каникулах можно дать ребенку отдохнуть и переключить его внимание, например, на спорт. Кстати, записать ребенка на смену на базе спортивной школы можно всем. Для этого не нужно быть ее учеником. На социальной смене на базе учреждений Департамента труда и социальной защиты населения Москвы с ребятами при необходимости будут работать психологи. Они помогут скорректировать поведение, наладить отношения в семье. Здорово, что программа будет работать все лето, то есть будет три смены. Это было тоже пожелание родителей, и потребность в этом, безусловно, есть.
Всю информацию о том, как записаться, какие документы нужно предоставить, можно найти на официальном портале мэра и правительства Москвы. Тем, кто собирается записать ребенка на смену в свою школу или социальное учреждение, нужно только подать заявление. Если же вы выбрали другой центр дневного пребывания, то там понадобятся такие документы, как свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и другие. Но, уверена, предоставить их не составит трудности для родителей, это стандартный набор документов. Главное, что дети проведут лето с пользой и в безопасности.
Вечерняя Москва: последние новости
Двое детей выпали из окон домов в Подмосковье за последние двое суток Детская безопасность: что делать, если пропал ребенок Более пяти тысяч человек примут участие в велопробеге 13 мая
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Как живут актёры с дефектами внешности2
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х2
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение