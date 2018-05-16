Детей ждет увлекательное лето

Городская программа «Московская смена» — это колоссальная помощь для любой семьи, не только многодетной. У родителей, у которых нет возможности вывезти детей на отдых, нет бабушек или дедушек, нет дачи, есть возможность организовать детям полезный и интересный отдых в городе.

Все мое детство в Москве были городские лагеря. «Московская смена» — это возвращение той самой доброй традиции в помощь родителям, которые работают. Мамы и папы могут быть спокойны, потому что ребенок будет находиться под присмотром, гулять на свежем воздухе и получать новые полезные навыки в рамках образовательных развивающих программ.

На мой взгляд, столичное правительство делает очень много для поддержки семей с детьми. В том числе город прислушивается к мнению москвичей. Именно по просьбе родительской общественности столицы было увеличено количество площадок, на которых будет проходить смена, — в этом году их будет 247. Также работу смены продлили на час, и теперь ребенка можно будет забрать не в 18 часов, как в прошлом году, а в 19 часов. Многие родители прошлым летом не знали, как им быть, потому что не успевали забрать ребенка, так как их рабочий день только заканчивался в 18 часов. Теперь этот вопрос решен.

Учли мнение родителей и в плане программы мероприятий для школьников. Она стала более целенаправленная, более разнообразная. Не сомневаюсь, что все ребята найдут для себя что-то интересное. Отмечу, что в этом году есть три разных направления «Московской смены» — образовательная, социальная и физкультурно-оздоровительная. Какую из них выбрать — ответ на этот вопрос, на мой взгляд, стоит искать исходя из потребностей ребенка, его интересов. Если с учебой у него все в порядке, то на летних каникулах можно дать ребенку отдохнуть и переключить его внимание, например, на спорт. Кстати, записать ребенка на смену на базе спортивной школы можно всем. Для этого не нужно быть ее учеником. На социальной смене на базе учреждений Департамента труда и социальной защиты населения Москвы с ребятами при необходимости будут работать психологи. Они помогут скорректировать поведение, наладить отношения в семье. Здорово, что программа будет работать все лето, то есть будет три смены. Это было тоже пожелание родителей, и потребность в этом, безусловно, есть.