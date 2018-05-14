Порядка 250 центров дневного пребывания детей будут работать в Москве в этом году

В Москве текущим летом свои двери откроют порядка 250 центров дневного пребывания детей, в каждом районе города таких центром будет по два, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский

«В этом году «Московская смена» имеет полноценный статус программы мэра Москвы и в период летних каникул по всему городу будет работать 247 центров дневного пребывания для ребят от 7 до 14 лет», — сказал Кибовский.

Он отметил, что в каждом районе Москвы будет работать один-два центра, а карта-справочник центров будет размещена на сайте gorod.mosgortune.ru По словам руководителя департамента, запись на первую смену откроется с 25 мая. Смена включает в себя трехразовое питание. Также ребятами будут заниматься 4 тысячи педагогов и 400 медицинских работников. В этом году центры будут работать до 19:00.

Основным направлением «Московской смены — 2018» определена программа «Универсальный код безопасности», также по традиции ребят ждут разнообразные виды активного отдыха, мероприятия для формирования здорового образа жизни и развития творческих способностей.