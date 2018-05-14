… И уважать родителей

Мой Калининград. В Калининградской области в отделении центра социальной помощи семье и детям в городе Балтийске в течение месяца проходили мероприятия, посвященные Дню семьи.

Об этом в Калининграде сегодня, 14 мая 2018 года, сообщило министерство социальной политики Калининградской области, как там печально водится не указав дату (период) события.

Известно лишь, что на мастер-классах «Такие разные семьи» специалисты учили детвору уважать родителей, любить животный и растительный мир.

Как заявлено, «беседы велись о добре, любви и силе семейных связей».

Педагоги и психологи предлагают начать знакомить детей с семейными ценностями с самого раннего возраста. Дети из групп «Мама+ребенок» и «Росток», а также дневного пребывания несовершеннолетних на занятиях «создавали семьи»: к примеру, мама — «курица» и дети — «цыплята», а также семейство «подсолнухов», семья «матрёшек», семья «аистов». В работе использованы разные техники — аппликация, раскрашивание, конструирование из бросового материала.

Среди всех существующих жизненных позиций, которые создавались на протяжении многих столетий, формирование семейных ценностей считается самым важным в жизни человека. В семье ребенок рождается, учится жить достойно, уважать людей. Без базовой семейной подготовки человеку очень сложно будет находиться в обществе.

Следующий этап — это формирование семейных ценностей в обществе. Ребёнок, находясь в юном возрасте, воспринимает всю информацию как поучительную и прислушивается к ней. Поэтому специалисты отделения социальной помощи семье и детям в Балтийском муниципальном районе «Центра социальной помощи семье и детям» регулярно проводят мероприятия по формированию семейных ценностей.