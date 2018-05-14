Пластиковые окна установят в детском саду Котельников к новому учебному году

В рамках подготовки к новому учебному году в детском саду «Детство», расположенном в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники, установят пластиковые окна к новому учебному году. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

«Выделены денежные средства в размере 500 тысяч рублей на замену оконных конструкций в дошкольном учреждении «Детство». Торговая процедура уже проведена, по итогам которой определён подрядчик на выполнение работ», — рассказала Ирина Польникова

Глава Котельников уточнила, что к работам планируется приступить в июне. Денежные средства выделены из местного бюджета. Ирина Польникова также отметила, что частичная замена окон уже была проведена в данном учреждении ранее.

«От родителей, чьи дети посещают данное дошкольное учреждение, поступали обращения с просьбой установить новые окна в саду. В последующем данную работу обязательно будем продолжать», — уточнила глава Котельников.

Детский сад «Детство» расположен в микрорайоне Белая Дача Котельников. Его посещают порядка 440 детей, также работает ясельная группа. Учреждение было образовано в 1982 году. В конце 2014 года была сдана в эксплуатацию пристройка к существующему детскому саду.