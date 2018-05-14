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В Самарской области полицейские и общественники провели для детей экскурсию в кинологическом центре
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В Самарской области полицейские и общественники провели для детей экскурсию в кинологическом центре 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Управление МВД России по городу Тольятти, совместно с Общественным советом при территориальном органе внутренних дел на регулярной основе проводят экскурсии в Центр кинологической службы для учащихся образовательных учреждений города.
Сегодня Центр распахнул свои двери для младших школьников МБУ «Гимназия № 39». Экскурсию провел старший инспектор-кинолог ЦКС УВД по России по г. Тольятти капитан полиции Андрей Журавлев. Он продемонстрировал элементы общего курса дрессировки служебных собак, которые показали зрителям безупречное прохождение полосы препятствий: без проблем проходили различные снаряды, беспрекословно и точно выполняли команды. Так же служебные собаки показали, как работают по обнаружению наркотических средств: сколько не перемещали сумки с запрещенными веществами, четвероногий полицейский безошибочно находил искомое.
Школьники внимательно слушали сотрудника полиции и с большим интересом наблюдали за тем, как немецкая овчарка выполняет служебные команды. Конечно, каждый из ребят непременно захотел погладить собаку и сфотографироваться с ней на память. Наперебой дети говорили о своих домашних питомцах, а многие из них признались в желании стать полицейскими в будущем.
В завершении экскурсии Андрей выпустил двух своих питомцев: овчарку по кличке Веллингтон, который уже 7 лет охраняет покой мирных граждан и лабродора Босса, второй год служащего в органах внутренних дел. С этими собаками дети играли, гладили их, фотографировались. А Босс, веселый по своему природному нраву, с удовольствием прыгал за мячиком, который кидали ему дети.
«Такие встречи детей и сотрудников полиции проводятся каждый год, и стали уже доброй традицией. Они оказывают положительное влияние на подрастающее поколение, сразу виден интерес со стороны детей к работе кинолога», — отметила представитель Общественного Совета при УМВД России по г. Тольятти Елена Верхова.
Дети еще долго делились своими впечатлениями друг с другом, с родителями и учителями. Было видно, что всем очень понравилось общение с четвероногими друзьями. Даже те, кто боялся до этого собак, с гордостью рассказывали о том, что погладили самого Веллингтона, а кто-то поделился своей мечтой — вырасти и стать кинологом.
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