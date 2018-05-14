Плачущие дети и вечно орущие мамы: что делать соседям?

Тему, как это часто бывает, подсказала переписка в соцсетях.

Недавно в городском паблике Ноябрьска бурное обсуждение вызвал пост анонима: «Практически каждый день вечером у моих соседей на четвертом этаже ужас творится… И даже сейчас, когда я пишу… сил нет, и не из-за того, что нарушают общественную тишину в столь поздний час, а потому что сердце разрывается, спать не могу. Малышка плачет и повторяет: „Мамочка, мамочка,.. “, девочке лет пять. Мать только истерично орет. И такое почти каждый день. Как бы вы поступил на моем месте?»

Мнения разные.

— У нас тоже есть такая же соседка. Правда, не каждый день, но через день кричит на ребёнка, может и матом приложить. Несколько раз звонили участковому, не берет трубку, — отвечает анониму Мария Сарычева

— Люди разные… и даже если она матом орёт, это не значит, что мать плохая… Вы не находитесь в их квартире и не видите, что там целый день происходит, — возражает Юлия Дашинич.

— Слава Богу, на меня никто не жалуется, я ору на домашних, как потерпевшая, а по-другому они не понимают. Ну нервная я. Но это ни о чем не говорит. Побеседуйте сначала с мамой, по человеку можно понять, адекватен он или нет. Там уже по обстоятельствам действуйте, — не будем называть имя автора реплики.

— Вот большинство такие люди… Как подняться, поговорить по-соседски, так слабо, а как «чирикать» в сетях — так орлы. Сломать что-то легче, но обратно не склеить, не вернуть. Так и в вашей ситуации… Своим звонком вы можете навредить семье. Поднимитесь, посмотрите, что происходит, поговорите, — советует Люция Сабирова.

— Люция, поверьте, детей сразу не отнимают у родителей, для этого нужны очень веские причины. Страшно, когда дети сами приходят в приют и уходить оттуда не хотят. А неадекватной маме не профилактическая беседа сердобольной соседки нужна, а консультации психолога как минимум. Да и никто не обязан пускать вас в квартиру «посмотреть, что там происходит», — не выдерживаю я и вступаю в дискуссию.

Семьдесят пять комментариев. Разумеется, каждый остался при своем мнении. Что делать в таких ситуациях, так и не решили. Тем не менее, тема остается острой, поэтому, корреспондент «Красного Севера» обратился в компетентные органы, чтобы узнать: так как же надо поступать?

Не навредить и не остаться равнодушным: как быть?

— Ситуации бывают разные, — отвечает заместитель начальника ноябрьского отдела опеки и попечительства Татьяна Сичкарь. — Конечно, если вы слышите, что в семье большой скандал, подозрительный грохот и крики, то как законопослушные и неравнодушные граждане обязаны незамедлительно обратиться в правоохранительные органы . Еще у нас есть телефон, куда поступают тревожные звонки о страданиях детей и подростков: 32-00-27 (это Ноябрьск. — Прим. ред.). Не нужно бояться звонить туда, далеко не всегда семью признают неблагополучной. Да, с 2016 года у нас работает служба по раннему выявлению признаков жестокого обращения с детьми. В семью приходит специалист, собирает информацию, оценивает ситуацию, а дальше комиссия решает, как лучше действовать. Но у нас нет задачи отобрать детей, мы нацелены на то, чтобы помочь и разрешить проблемы. Как правило, крики на детей говорят о педагогической несостоятельности родителей, так их надо просто научить. За 2017 год поступило 38 сигналов. Только в трех случаях семьи признали неблагополучными. В этом году уже поступило столько же сообщений. Вероятно, это связано с более активной работой школьных соцпедагогов и психологов. Выявлены четыре семьи, нуждающиеся в помощи специалистов. Но только суд может принять решение об изъятии ребенка из семьи и только в том случае, если есть угроза его жизни и здоровью.

Несовершеннолетний, достигший 10-летнего возраста, имеет право сам прийти и написать заявление на помещение его в приют. К сожалению, такие случаи бывают. Но и здесь службы разбираются, зачем, почему он это сделал, работают с семьей, делают все возможное, чтобы разрешить конфликт.

— Многие взрослые боятся самого понятия «ювенальная юстиция», но совершенно напрасно, — уверяет главный специалист отдела опеки и попечительства департамента образования Ноябрьска Анна Куценко. — Во-первых, надо понимать, что это всего лишь понятие. Функции выполняют специалисты служб, всегда занимавшиеся проблемами детей и подростков. А что касается изъятий детей из семьи, могу сказать, что за последние шесть лет в нашем городе не было ни одного такого случая. Наши усилия направлены на профилактику, и это дает свои плоды.