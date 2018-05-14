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Площадки «Московской смены» проверили на пожарную безопасность
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Площадки «Московской смены» проверили на пожарную безопасность 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Площадки для организации отдыха детей по программе «Московская смена» проверили на пожарную безопасность, заявил глава столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян в понедельник на пресс-конференции.
Ранее в московском департаменте труда и социальной защиты населения сообщили, что этим летом почти семь тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет станут участниками «Московской смены». Отдых организуют на базе 87 организаций. Дети смогут посетить интересные для них занятия, например, спорт, уроки профориентации и различные творческие мастер-классы.
"Все программы сформированы, все помещения проверены на пожарную безопасность", — сказал Петросян.
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