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Школьникам северо-запада столицы объяснят правила поведения на железной дороге
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Школьникам северо-запада столицы объяснят правила поведения на железной дороге 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Накануне летних каникул специалисты РЖД расскажут школьникам северо-запада столицы, как и где нужно переходить пути, чем опасно напряжение в контактной сети, как вести себя в поезде и на перроне.
Кроме того, сотрудники РЖД совместно с представителями транспортной полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.
Как рассказал начальник Московско-Рижской дистанции пути филиала «РЖД» Андрей Набатов, до 1 июня на станциях Тушино, Трикотажная и Покровское-Стрешнево Московской железной дороги проходит профилактическая акция «Внимание — дети!». В ее рамках проводятся мероприятия по профилактике транспортных происшествий с детьми и подростками.
— Железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Мероприятия будут организованы на вокзалах, в электропоездах, а также на железнодорожных предприятиях, — пояснил Андрей Набатов. (ср)
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