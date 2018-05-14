Школьникам северо-запада столицы объяснят правила поведения на железной дороге

Накануне летних каникул специалисты РЖД расскажут школьникам северо-запада столицы, как и где нужно переходить пути, чем опасно напряжение в контактной сети, как вести себя в поезде и на перроне.

Кроме того, сотрудники РЖД совместно с представителями транспортной полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами.

Как рассказал начальник Московско-Рижской дистанции пути филиала «РЖД» Андрей Набатов , до 1 июня на станциях Тушино, Трикотажная и Покровское-Стрешнево Московской железной дороги проходит профилактическая акция «Внимание — дети!». В ее рамках проводятся мероприятия по профилактике транспортных происшествий с детьми и подростками.

— Железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Мероприятия будут организованы на вокзалах, в электропоездах, а также на железнодорожных предприятиях, — пояснил Андрей Набатов. (ср)